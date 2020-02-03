В Обнинске будет создан инновационный центр на базе МИФИ

В Обнинске Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр на базе МИФИ. Заявка о создании центра направлена в правительство России. Депутат Госдумы Геннадий Скляр рассчитывает, что в ближайшее время решение федеральных властей будет получено, и тогда инновационный центр заработает в полную силу.

Отметим, что идею создания современных научных центров мирового уровня озвучил президент в 2017 году. Он поручил создать не менее пятнадцати таких центров по всей стране.

Как передает ГТРК "Калуга", в настоящем проекте удалось объединить министерства науки, экономики и здравоохранения, а также правительство Калужской области, корпорацию "Росатом", Курчатовский научный центр и МИФИ. Получается с итоге объединения университетов, научных организаций и предприятий, инновационный центр станет площадкой для новых кадров в ядерной медицине, атомной энергетики и большим обучающим центром промышленности.