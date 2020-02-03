Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Компьютерные алгоритмы британского стартапа Exscientia поучаствовали в разработке нового лекарства для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). "Изобретенный" искусственным интеллектом медицинский препарат будет впервые в истории клинически испытан на людях.

По словам главы Exscientia Эндрю Хопкинса, на создание действующего вещества DSP-1181 — от подготовительных исследований до готовой к тестированию капсулы — ушло менее года. Для сравнения, разработка нового лекарства с применением обычных методов в среднем занимает около пяти лет.

Алгоритмы активного обучения помогли компании тратить меньше времени на эксперименты: ИИ-платформа смогла подобрать самые перспективные химические соединения, сразу отбросив неоптимальные варианты. Результатом стало вещество DSP-1181, которое, как ожидается, будет действовать дольше и эффективнее других лекарств от ОКР.

Контролировать испытания будет японская фармацевтическая фирма Sumitomo Dainippon Pharma, которая владеет правами на новый препарат. Первая фаза тестирования, в рамках которой DSP-1181 проверят на безопасность и его влияние на организм, состоится в марте в Японии.

Как говорит исследователь Novartis Дерек Лоу, ИИ по силам обнаружить новые молекулы лекарственных препаратов, но вряд ли они будут отличаться от уже изученных. Также, предупреждает химик, нет никаких гарантий, что новые химические соединения помогут ученым лучше понять биохимическую природу болезни, и что лекарство вообще действенно.