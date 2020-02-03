Ароматический "допинг" повысит обучаемость на треть

Исследователи давно изучают влияние запахов на обучение и память людей. Ещё в 2007 году было установлено, что, если человек будет вдыхать определённый аромат в процессе изучения новой информации, а затем он услышит тот же запах в фазе медленного сна, это улучшит консолидацию памяти - процесс переноса новых данных из "кратковременного" хранилища мозга в "долговременное".

Эксперименты такого рода проводились в основном в лабораторных условиях, при этом специалисты следили за активностью мозга испытуемых, чтобы "включить" аромат в нужное время.

Теперь же учёные из Университета Фрайбурга выяснили, что такой метод может улучшить обучение и в обычных условиях.

В статье, представленной в журнале Scientific Reports, авторы описывают несколько испытаний с участием 54 немецких школьников в возрасте 11-12 лет. Им нужно было выучить английские слова по словарю, используя ароматические палочки с запахом розы.

В одном случае ученики ставили благовония на письменные столы во время занятий дома и во время проверочного теста в школе, который проводился спустя неделю.

В другом случае участники вдыхали аромат розы во время обучения дома, а также каждую ночь в течение недели перед тестом.

Наконец, в другом эксперименте участники использовали ароматические палочки и в период обучения дома, и ночью, и во время последующего словарного теста в школе.

Выяснилось, что использование благовоний во время занятий и во время сна повышает продуктивность обучения примерно на 30%. Кроме того, использование ароматических палочек во время словарного теста дополнительно стимулировало работу памяти.

Судя по всему, эффект ароматического "допинга" объясняется тем, что мозг, получая и обрабатывая новые данные, связывает их с определённым ароматом. И этот аромат впоследствии выступает "поисковым сигналом" - помогает выудить из памяти сохранённую информацию.

"Наше исследование показывает, что мы можем облегчить обучение во время сна. И кто бы мог подумать, что наш нос может помочь в этом, - говорит руководитель исследования Йюрген Корнмайер (Jrgen Kornmeier). - Мы показали, что этот эффект работает очень надёжно в повседневной жизни и может использоваться целенаправленно".

Кстати, весьма вероятно, что улучшить обучаемость поможет не только аромат розы, но и любой другой. Исследование 2007 года, к примеру, показало, что такой эффект не связан с каким-то конкретным запахом: в том эксперименте "сработали" даже неприятные ароматы.

Напомним, ранее "Вести.Наука" рассказывали о том, что сон не является необходимым условием для создания долгосрочных воспоминаний. А другое любопытное исследование показало, что особая ароматерапия помогает пациентам избавиться от страхов и фобий.