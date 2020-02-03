Google Photo напечатает и пришлёт лучшие снимки за месяц

Разработчики "Google Фото" тестируют в США услугу, в рамках которой пользователям предложат распечатать и доставить домой лучшие фотографии за месяц. Об этом пишет издание 9to5Google, опубликовавшее скриншоты нового сервиса.

Снимки, сделанные за последние 30 дней, будут выбираться из медиагалереи автоматически. Какие кадры получились самыми удачными, решат компьютерные алгоритмы Google. При желании, пользователи смогут указать одну из трех категорий, которой будет отдаваться предпочтение: "в основном люди и животные", "в основном пейзажи" либо "всего по чуть-чуть".

За $7,99 в месяц (около 500 рублей) подписчики получат десять изображений, напечатанных на белой матовой открытке размером 4х6" с небольшой рамкой. Перед печатью выбранные снимки можно будет отредактировать.

В США "Google Фото" принимает заказы на печать фото с 2017 года. Стоимость одного снимка размером 4х6, 5х7 или 8х10" начинается с $0,25. Получить их можно в тот же день, забрав заказ из магазинов Walmart (на матовой бумаге) или CVS (на глянцевой). В России эта услуга недоступна.