Вот тебе и Brexit: новых моделей Mini не будет еще долго

Концерн BMW принял решение продлить срок жизни актуальной платформы UKL1, на которой основан практически весь нынешний модельный ряд марки Mini: на новую "тележку" британские машины переедут еще нескоро. А причиной всему - осторожность BMW на фоне "Брекзита".

Марка Mini официально считается британской, но основная часть ее стратегии формируется в Германии. И в BMW заявили о новых трудностях в принятии долгосрочных инвестиционных решений на фоне неопределенности отношений Великобритании и ЕС.

Именно поэтому, как сообщает Reuters, баварцы пока не спешат инвестировать в разработку новых поколений хэтчей, универсалов и кроссоверов Mini. C момента приобретения концерном британской марки в 1994 году свет увидели уже три поколения, причем каждое продержалось на рынке около шести лет. Последнее вышло в 2014-м, и казалось бы, время уже пришло. Однако BMW продолжит какое-то время выпускать нынешний модельный ряд без особых конструктивных изменений.

Смена поколений потребует расходов не только на разработку, но и на модернизацию производства в Оксфорде, а как раз на эти инвестиции в BMW идти не готовы до тех пор, пока Великобритания не определится со своим политическим статусом.

Кроме того, откладывание обновления позволит BMW сэкономить на усовершенствовании силовых агрегатов Mini с точки зрения экологических стандартов, а высвободившиеся средства баварцы уже пристроили: предположительно, на эти деньги BMW продолжит разрабатывать собственные электромобили. Уже известно, что в концерне собираются включить режим "тотальной экономии". BMW сократит число комплектаций и вариантов силовых агрегатов в имеющейся модельной линейке примерно вдвое, что должно помочь концерну сэкономить до 12 млрд евро к концу 2022 года.