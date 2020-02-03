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3 февраля 202017:38

Жители Греции пока не почувствовали улучшений в экономике страны

EPA

Экономика Греции начала восстановление после кризиса, однако население страны на данный момент не почувствовало улучшений, заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Греческая экономика находится на пути к нормализации. Это очень хорошая новость", — сказал Гиндос. Ситуацию в экономике Европы и Греции также обсуждали министр финансов Греции Христос Стайкурас и председатель ЦБ Греции Яннис Стурнарас.

Гиндос отметил, что греческая экономика вошла в траекторию роста со скоростью, намного превышающей среднюю в Евросоюзе. Однако, по его словам, в Греции люди пока не почувствовали этого.

"Греческий народ еще не ощутил в повседневной жизни улучшения, которые показывают статистические показатели, однако в будущее он смотрит с большим оптимизмом", — заявил Гиндос.

Главной проблемой экономики страны замглавы ЕЦБ назвал необслуживаемые кредиты.

По его мнению, ситуация в банковском секторе в Европе улучшается.

"В Европе в целом у нас проблемы с прибыльностью банков, но европейские банки гораздо безопаснее, чем в прошлом. Однако институциональные инвесторы ищут доходности, которые не соответствуют профилю европейских банков. В любом случае мы принимаем структурные меры для стимулирования прибыльности банков", — сказал вице-президент ЕЦБ.

Он подтвердил прогнозы ЕЦБ по ускорению роста ВВП в еврозоне во II и III кварталах года. Луис де Гиндос также высказался за укрепление фискальной политики в еврозоне.

"Был сделан первый шаг, достигнут прогресс, но этого недостаточно. У нас должно быть больше инструментов, у нас есть только соглашение стабильности, и это затрудняет нам проведение политики, которая нам нужна, в условиях замедления роста экономики", — сказал Гиндос.

Он назвал приоритетом завершение строительства Банковского союза. Что касается мировой экономики, то после новостей о Brexit и торговом соглашении между США и Китаем произошла стабилизация, однако сейчас в связи с появлением коронавируса возникает неопределенность, и еще предстоит увидеть, как будет развиваться ситуация, сказал Гиндос.

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