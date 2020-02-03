От коронавируса и не только спасёт новое защитное покрытие для масок и респираторов

Пневмония нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, продолжает распространяться в Китае и за его пределами. По последним данным Госкомитета КНР, инфекция унесла жизни 361 пациента. Зафиксировано 17205 случаев заражения. На днях первый случай заражения с летальным исходом был зафиксирован за пределами Поднебесной.

Неудивительно, что вспышка неизвестного ранее заболевания вызвала панику. Сегодня многие люди, в первую очередь жители Китая, скупают в аптеках медицинские маски пачками.

Однако, по словам специалистов, хирургические маски обеспечивают защиту только от крупных вирусных капель, тогда как респираторные вирусы (поражающие дыхательные пути), и в том числе коронавирус, также распространяются с гораздо более мелкими каплями, называемыми аэрозолями.

Конечно, существуют респираторы, которые более эффективно фильтруют аэрозоли. Но они обладают куда меньшей воздухопроницаемостью, чем хирургические маски (то есть в них сложнее дышать). Кроме того, они более дороги и не слишком удобны для повседневного использования.

Главная же проблема заключается в том, что ни маска, ни респиратор не способны убить вирус. Это означает, что после осаждения на них патогена они могут жить на поверхности фильтра от нескольких часов до нескольких дней (напомним, что обычные тканевые маски, продаваемые в аптеках, необходимо менять каждые два часа).

Тот факт, что вирусы чувствуют себя вполне комфортно на таких фильтрах, повышает вероятность их распространения: вирусы могут остаться на руках, когда человек снимает маску, на поверхности, где её оставили, и так далее.

Поэтому команда учёных из Университета Альберты, финансируемая некоммерческой исследовательской организацией Канады под названием Mitacs, разрабатывает антивирусное покрытие для масок и респираторов.

В его основе две распространённых соли - хлорид натрия и хлорид калия. Когда капля жидкости любого размера вступает в контакт с таким покрытием, соли растворяются в ней. Когда же эта капля впоследствии испаряется, растворённые соли кристаллизуются. При этом острые края растущих кристаллов прорывают оболочку вируса и убивают его.

"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой (Hyo-Jick Choi).

Сейчас исследователи ищут партнёров, которые помогут вывести новинку на рынок. Ожидается, что в продаже антивирусные маски появятся в течение 12-18 месяцев.

Важно, что в будущем эта разработка поможет улучшить защиту от любых вирусных инфекций, в том числе сезонных.

Между тем людям, использующим обычные хирургические маски, специалисты советуют: менять их каждые пару часов, до и после контакта с маской тщательно мыть руки, не прикасаться к фильтрующему материалу, не хранить использованную маску и не надевать её повторно.

"Хирургические маски и респираторы в настоящее время являются лучшим способом личной защиты, но широкие слои населения должны быть осведомлены об их правильном использовании. В противном случае люди могут неосознанно способствовать распространению таких патогенов как коронавирус и вирус гриппа", - подчеркнул Чой.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали об онлайн-карте, благодаря которой все желающие могут следить за распространением нового коронавируса, а также о его происхождении и о самых распространённых симптомах "уханьской пневмонии".