Тема:

Жертвы пластической хирургии 42 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 февраля 202018:25

Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

В Краснодаре освободили из-под стражи пластического хирурга Алену Верди, которую ранее обвиняли в оказании некачественных медицинских услуг с причинением тяжкого вреда здоровью. Экспертизы не подтвердили факт нанесения тяжкого вреда, поэтому обвинение переквалифицировали.

В данный момент Верди обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ, ранее женщина обвинялась по первой части той же статьи). Сейчас хирургу грозит наказание в виде лишения свободы максимум на два года, пишет "Коммерсант".

Адвокат Верди Давид Иадзе рассказал изданию, что следствие также проверяло информацию о поддельном дипломе его подзащитной. В итоговой версии обвинения статьи об использовании фальшивого документа нет. Поскольку диплом Верди получила в Национальном медицинском университете им. Богомольца в Киеве, проверить его подлинность на данный момент не представляется возможным.

Как уточняет "Россия. Кубань", Верди вышла на свободу 30 января. Она провела в СИЗО 10 месяцев.

Верди работала пластическим хирургом в одной из частных клиник Краснодара. В правоохранительные органы на нее пожаловались несколько пациенток, у которых после проведенных ею операций начались проблемы со здоровьем. Как сообщалось ранее, от ее рук пострадали 20 женщин.

Весной 2019 года Верди, получившую прозвище "доктор Франкенштейн", задержали в аэропорту при попытке вылететь в Израиль. Где женщина находится сейчас, не сообщается.

 

Ранее по теме

Сейчас

18:08

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

16:27

Голикова: 14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

15:50

В Шереметьеве сел "Суперджет" со сработавшим аварийным датчиком

13:15

Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом

12:12

Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

11:17

После инцидента с "блокадным хлебом" председатель горсовета Керчи ушла в отставку

10:44

Самолеты ВКС вылетают в Ухань за российскими гражданами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

30 минут назад
14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

2 часа назад
Боксер Георгий Кушиташвили исключен из сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили исключен из сборной России

8 минут назад
Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 4 февраля

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
В Москву приходит русская зима. Ненадолго

В Москву приходит русская зима. Ненадолго

4 часа назад
Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

2 часа назад
Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

4 часа назад
Коронавирус русским нипочем: многие россияне решили остаться в Ухане

Коронавирус русским нипочем: многие россияне решили остаться в Ухане

3 часа назад
В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

5 часов назад
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

5 часов назад
Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

6 часов назад
Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

3 часа назад
За лондонским террористом следили полицейские в штатском

За лондонским террористом следили полицейские в штатском

8 часов назад
Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

2 часа назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

5 часов назад
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

10 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

23 часа назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли "подкинуть"

Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли "подкинуть"

30 минут назад
Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

31 минута назад
Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

43 минуты назад
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

59 минут назад
В истории пропавшей после поездки на BlaBlaCar обнаружено много странностей

В истории пропавшей после поездки на BlaBlaCar обнаружено много странностей

1 час назад
Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

1 час назад
"Хотел пошутить": объявление о продаже девочки за 5 тысяч выложил ее брат

"Хотел пошутить": объявление о продаже девочки за 5 тысяч выложил ее брат

1 час назад
Пьяный рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

Пьяный рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

2 часа назад
В Тбилиси задержали молдаванку, которая регулярно избивала мужа и детей

В Тбилиси задержали молдаванку, которая регулярно избивала мужа и детей

2 часа назад
Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

2 часа назад
Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

2 часа назад
В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

2 часа назад
В Шереметьеве сел "Суперджет" со сработавшим аварийным датчиком

В Шереметьеве сел "Суперджет" со сработавшим аварийным датчиком

2 часа назад
В учебнике ОБЖ появятся главы об игромании и мошенничестве

В учебнике ОБЖ появятся главы об игромании и мошенничестве

3 часа назад
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за лондонский теракт

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за лондонский теракт

3 часа назад
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

4 часа назад
Самое высокое здание мира украсили в честь Брайанта и его дочери

Самое высокое здание мира украсили в честь Брайанта и его дочери

4 часа назад
Песков: идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

Песков: идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

5 часов назад
В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

6 часов назад
Беспрецедентно: найден зуб птерозавра, застрявший в теле кальмара

Беспрецедентно: найден зуб птерозавра, застрявший в теле кальмара

6 часов назад
СК проводит проверку по факту обнаружения тела на Поклонном кресте в Белгороде

СК проводит проверку по факту обнаружения тела на Поклонном кресте в Белгороде

7 часов назад
Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии

7 часов назад
Инцидент с "блокадным хлебом": глава горсовета Керчи требует прекратить травлю ее детей

Инцидент с "блокадным хлебом": глава горсовета Керчи требует прекратить травлю ее детей

7 часов назад
Федор Емельяненко: UFC? Уайт вел себя настолько дерзко, что мы не договорились

Федор Емельяненко: UFC? Уайт вел себя настолько дерзко, что мы не договорились

7 часов назад
Запустивший машину в здание МВД на Петровке угонщик объяснил свой поступок

Запустивший машину в здание МВД на Петровке угонщик объяснил свой поступок

7 часов назад
Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

8 часов назад
Генпрокуратура предлагает создать единый ресурс по борьбе с кибермошенничеством

Генпрокуратура предлагает создать единый ресурс по борьбе с кибермошенничеством

8 часов назад
Роскосмос будет выпускать лифты на своем трамвайном заводе

Роскосмос будет выпускать лифты на своем трамвайном заводе

8 часов назад
В России появятся автономера с новыми цифрами

В России появятся автономера с новыми цифрами

8 часов назад
Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

8 часов назад
Пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой

Пациент подмосковной больницы угрожал врачу гранатой

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку