Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Немецкий художник Зимон Уэкерт использовал картографический сервис Google для демонстрации его "влияния на физический мир". В рамках эксперимента он возил с собой тележку, груженую 99 смартфонами, что создавало на полупустых улицах Берлина виртуальные пробки.

Большое скопление устройств, перемещающихся с медленной скоростью, приложение принимало за затор, и перекрашивало эти участки на карте из зеленого в красный цвет. В результате пользователям навигатора Google рекомендовалось объезжать образовавшуюся "пробку", и активист мог свободно гулять по фактически пустой проезжей части.

Тем не менее, в твиттере усомнились в правдивости проекта. Уэкерт не рассказал, как именно ему удалось "взломать" Google Maps, и во все ли смартфоны была вставлена SIM-карта. Кроме того, одному пользователю показалось, что груда устройств в тележке — это муляжи, на которые наклеены распечатанные скриншоты. Как бы то ни было, работа Уэкерт выглядит довольно эффектно.

All the maps agree on location and direction. Two phones in my car rarely agree on this. But 99 flipped and turned in all directions do? Not saying its 100% fake but this to me is a red flag. - Saice Shoop (@SaiceShoop) February 2, 2020

Isn't it cleared a few minutes after another google maps user drive past in normal speed? - Mirar (@Mirarkitty) February 2, 2020