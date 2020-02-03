Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

Президентом ассоциации "Глобальная энергия" стал ведущий программы "Вести в субботу" 47-летний Сергей Брилев. Это решение приняли учредители ассоциации, вручающей Международную энергетическую премию, — "Газпром", "Сургутнефтегаз" и ФСК ЕЭС. Брилев намерен продолжать существующие проекты и развивать новые. В большей степени он будет отвечать за внешние связи ассоциации и заниматься имиджем "Глобальной энергии". Также стоит вопрос о расширении числа учредителей.

При этом Сергей Брилев подчеркнул, что не уходит из ведущих. Президентство в "Глобальной энергии" будет его четвертой ипостасью. Параллельно журналист пишет докторскую диссертацию и ходит в архив Коминтерна, а также является одним из учредителей Институт Беринга-Беллинсгаузена в Монтевидео.

В 2019 году международный комитет по присуждению премии "Глобальная энергия" решил вручать награды по трем номинациям: традиционная энергетика, нетрадиционная энергетика и новые направления в применении энергии — новые материалы в энергетике, эффективное использование энергии, эффективное хранению энергии и транспорт энергии.

С 2003 года лауреатами "Глобальной энергии" стали 39 ученых из 13 стран — Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии.

На неделе Сергей Брилев в Лондоне вместе с главой Наблюдательного совета "Глобальной энергии" Олегом Бударгиным проведут консультации с экспертами и встречу в штаб-квартире Мирового энергетического совета. Совет проведет в 2022 году большой юбилейный энергетический сбор в Санкт-Петербурге. "Глобальная энергия" станет одной из структур по его проведению.

Сергей Брилев намерен приглашать на форумы "глобальной энергии" вместе с образовательным центром "Сириус" студентов и молодых исследователей.

"Плох тот энергетик, который не задумывается о мировой конъюнктуре, плох тот будущий дипломат, который не знает энергетику, особенно больших энергетических стран", — подчеркивает он.

Сам Сергей Брилев карьеру журналиста начинал в отделе науки и образования "Комсомольской правды", еще два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". А с 1995 года стал работать на ВГТРК, из них 12 последних лет — бессменным ведущим программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия". Сергей Брилев сделал несколько фильмов об энергетике. Среди них "Тяжелая нефть" и "Другой уголь". Трижды ведущий становился лауреатом ТЭФИ.