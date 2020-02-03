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3 февраля 202019:25

Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

В Крыму Белогорский районный суд арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова.

Как сообщила руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина, его забрали в СИЗО прямо из зала суда.

Арестовали Зубкова за то, что ранее он пропустил одно из судебных заседаний.

3 февраля суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года, передает "Россия 24".

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