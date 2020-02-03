Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

На строительной площадке в знаменитом лондонском районе Сохо 3 февраля обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщает Sky News, большую часть района оцепили, людей из расположенных здесь офисов, пабов и ресторанов эвакуировали, на место обнаружения бомбы вызвали саперов.

Как написала в своем "Твиттере" радиоведущая Джудимей Мерфи, которую тоже "очень умело" эвакуировали из частного клуба, в Сохо "никогда не бывало так тихо".