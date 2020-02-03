"Русал" остановил работу в Гайане из-за беспорядков

В компании заявили о необходимости приостановки и консервации предприятия Bauxite Company of Guyana из-за нанесенного ущерба имуществу предприятия.

В пресс-службе "Русала" отметили, что руководство компании "не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане" в текущих условиях. По заявлению российской компании, протестующие осуществили поджог опор линий электропередач и другого имущества компании.

В "Русале" также заявили о том, что органы власти Гайаны не оказали какой-либо поддержки компании, добавив, что "в целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты".