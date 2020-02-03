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3 февраля 202020:43 Алексей Головко

Не пустить коронавирус в Россию: за месяц проверены более 1,5 миллиона человек

Не пустить коронавирус в Россию: за месяц проверены более 1,5 миллиона человек

По поручению президента российские Воздушно-космические силы с сегодняшнего дня начинают эвакуацию наших граждан из китайской провинции Хубэй — очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV. До 5 февраля они должны вывезти 133 человека. При наличии настораживающих симптомов граждан поместят на двухнедельный карантин. Согласно национальному плану, также предусмотрены решительные шаги, вплоть до депортации иностранцев с коронавирусом из России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вскоре для въезда иностранцев из Китая в Россию останется только один пункт пропуска — Шереметьево. Завтра, 4 февраля, в Китай вылетает группа экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы на месте оценить ситуацию.

Путешествие из Пекина в Иркутск для пассажиров одного из рейсов закончилось в местной инфекционной больнице. У четверых медики заметили температуру, но проверить теперь надо всех. Не пустить вирус в Россию — главная задача.

Приехать в Россию из Китая по железной дороге отныне невозможно — сообщение приостановлено. Последний поезд из Пекина прибыл в Тюмень. Сразу после пересечения границы в вагонах начали работать медики. Больных вроде не наблюдали, но перед Тюменью сдали анализы те, кто выходил в этом городе.

По всему Дальнему Востоку аэропорты и вокзалы теперь дезинфицируют в два раза чаще. В масках ходят почти все. Досмотр приезжих из Китая — тотальный. О том, что ситуацию нельзя выпускать из-под контроля, с вице-премьерами поговорил и Михаил Мишустин, еще раз подчеркивая — в России для недопущения короновируса предприняты все меры.

"Мы на днях подписали план по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России. Кроме того, он теперь добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, а также вводит специальные ограничительные меры — изоляцию и карантин", — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как эта изоляция будет выглядеть на местах, показали в селе Полтавка Приморского края. Здесь до границы всего два километра. Чем-то похоже на группу детского сада — кровати, средства гигиены, горячая вода. В городах покрупнее выделяют палаты и даже целые гостиницы.

"На данный момент на базе ГУЗ "Забайкальская ЦРБ" развернуто 117 коек. Из них 28 — это госпитальная база. 37 коек — это койки изолятора. Остальные — это обсервационное отделение", — рассказала главный врач забайкальской ЦРБ Оксана Нерода.

Готовность регионов к борьбе с вирусом в правительстве отслеживают ежедневно. Михаил Мишустин сообщил:

"Для борьбы с инфекцией в России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору".

Спрос на медицинские маски подскочил в десятки раз, но промышленность с заказами справляется. Заведующая одной из аптек в Якутске Лия Аникина рассказала, что к ним поступило 38 тысяч масок, 18 тысяч из которых разойдутся по учреждениям, а остальные — в розничную сеть для населения. Кроме того, завтра они намерены получить еще 50 тысяч масок.

Если в маску как в абсолютную защиту от вируса верят не все врачи, то ограничение перелетов действительно помогает. Аэропорт Шереметьево, терминал F — с завтрашнего дня, 4 февраля, это будет единственная точка доступа в Россию для иностранцев, прилетевших из Китая. Еще месяц назад в Москве приземлялись десятки рейсов из десятка китайских городов, в том числе и из Уханя. Теперь остался только маршрут Москва — Пекин. Все же из Пекина самолеты прилетать пока будут, ведь россияне, находящиеся в Китае, должны иметь возможность вернуться оттуда домой.

"Что касается "Аэрофлота" и запрета рейсов, пока мы не видим оснований для полного закрытия авиасообщений с Китайской Народной Республикой", — прокомментировала ситуацию заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.


Проверять приезжающих будут очень тщательно. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала:

"В Шереметьеве с целью минимизации рисков организованы вылеты всех бортов в Китай и из Китайской Народной Республики в одном терминале. Там ужесточены меры по дезинфекционному режиму. Там же развернут специальный санитарно-карантинный пункт, на котором работает Роспотребнадзор по этим рейсам".

Оснований для введения режима ЧС, по словам Татьяны Голиковой, все же пока нет. Сейчас главная задача — вернуть домой россиян, живущих там, где бушует эпидемия:

"Силами Воздушно-космических сил России, как вы знаете, готовится эвакуация российских граждан с территории Ухани и провинции Хубэй. Количество таких граждан пока — 133. Пока 85 из них проживают в городе Ухань, но эти данные могут корректироваться в зависимости от той информации, которую нам будет предоставлять Министерство иностранных дел", — рассказала Татьяна Голикова.

Новые меры, принятые сегодня штабом, запрещают ввоз из Китая экзотических животных. Точки общепита теперь должны дезинфицировать особенно усердно, а у сотрудников Роспотребнадзора появилось право принудительно госпитализировать людей, если у тех есть подозрение на вирус. Врачи прогнозируют — пик эпидемии случится в середине февраля. Именно на это время в Сочи был запланирован Международный инвестиционный форум. Теперь с деловыми переговорами придется подождать.

"Всего заявлено 4000 участников. В их числе 500 иностранцев, половина из Юго-Восточной Азии, где зафиксированы случаи коронавируса. С одной стороны, некорректно отказывать, с другой, предлагаю отменить", — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Да, только не отменить, а перенести. В первую очередь надо думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума", — сообщил Михаил Мишустин.

Пока в российских больницах под наблюдением остаются четыре тысячи пациентов, которые, возможно, контактировали с носителями вируса. Всего же за последний месяц специалисты Роспотребнадзора проверили уже более полутора миллионов человек.

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