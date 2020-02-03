Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

"С неё начинается будущее Америки, но она пока не уверена в своём собственном". Так, по мнению CNN, сегодня выглядит Айова. Некогда житница всея Америки, теперь известна лишь как стартовая черта для восьми кандидатов в президенты. Они пустились в так называемые праймериз — предварительную президентскую гонку, и Айова, с затопленными половодьем пастбищами и городами, безработицей и транспортной стагнацией — благоприятная среда для демократов. И вроде бы для Сандерса это шанс отобрать очки у Трампа, но пресса уже огласила вердикт: "старикам тут не место". Молодёжь Айовы и других штатов Среднего Запада угрожает не прийти на выборы.

Достучаться до каждого. По домам избирателей волонтеры ходят за несколько часов до праймериз. Никто не открыл — оставят агитку, а если впустят — будут убеждать.

"Я стучалась во многие двери, я говорила со многими людьми, чтобы узнать, что для них важно. Но большинство из них до сих пор не определились и это пугает", — говорит Дэвон Маккуркен, волонтер.

Главный ужас — дефицит кадров. Демократам явно недостает сильного кандидата, который устраивал бы разношерстный электорат и мог побороться с республиканцем Трампом.

Айова по последним опросам симпатизирует 78-летнему Сандерсу. Седой политик, осенью перенесший инфаркт, здесь накануне закатил концерт с рок-группой. Ставка на молодежь.

"Я хочу, чтобы каждый молодой человек Америки знал — мы дадим им возможность получать высшее образование несмотря на достаток семьи. Мы сделаем колледжи и университеты бесплатными!" – заявил Берни Сандерс.

У кандидатов накануне по 5-6 встреч с электоратом. В Айову брошены все силы. Это первые праймериз, которые задают тон. Победивший здесь почти всегда представляет партию на выборах. В церквях, библиотеках, школах жители Айовы соберутся, чтобы высказаться, кого из демократов они хотят видеть в президентской гонке.

Школы, университеты, библиотеки накануне, в воскресенье, были агитационными площадками. Вот в спортзале университета встречается с избирателями кандидат Пит Бутеджич.

"Почему Пит?? Ну потому что Пит сможет объединить эту страну. У него лучшая программа, лучшие идеи, которые могут победить Трампа. Это то, о чем мы все сейчас думаем. Мы не можем выживать еще и следующие 4 года" – считает Бэкки Кэрол.

"Пит может победить! Только посмотрите на атмосферу в этом зале", — уверен Чейз Уильямс.

Некоторые опросы в Айове именно Бутеджичу отдают лидерство на праймериз. А если и выборы выиграет, станет первым геем-президентом в истории США.

Его законный супруг всю компанию рядом. Политик от камер не отворачивается — охотно раздает интервью. Но с российским СМИ не поделился своим взглядом на традиционный вопрос об отношениях Москвы и Вашингтона.

"Как вы собираетесь выстраивать двусторонние отношения с Россией? — Нам нужно идти, извините", — ответил Бутеджич.

Стоило появиться в Айове бывшему госсекретарю Джону Керри, как пресса заговорила о том, что он тоже будет выдвигаться. Отставной дипломат все опроверг. Просто приехал поддержать своего старого приятеля Байдена.

За суетой в стане демократов, конечно, следит Трамп. В интервью без стеснения прошелся по каждому кандидату. Критиковал взгляды, раздавал клички. Миллиардера Майкла Блумберга назвал мини-Майк.

"Он хочет, чтобы ему дали подставку во время дебатов. О’кей, ничего плохого в этом нет — люди бывают невысокими. Но зачем ему давать подставку? Он хочет получить подставку во время дебатов. Она ему положена. Берни Сандерс, я думаю, коммунист. Я вспоминаю о коммунизме, когда думаю о Берни" – издевался Трамп.

Трамп в Айове отметился на прошлой неделе. У республиканцев ведь тоже сегодня праймериз. Пусть формальные — за выдвижение действующего президента 90% жителей штата. Но остальные 10 хотят видеть других кандидатов-республиканцев, и они есть. Правда, мало кто слышал о республиканских альтернативах Трампу, хотя и агитки напечатаны, и предвыборный штаб есть.

"Неужели вы думаете, что у вас есть шанс победить в Айове? — Это будет очень-очень трудно. Но у нас есть шанс. Но даже если я не смогу победить его, важно сказать, что Дональд Трамп не представляет мою Республиканскую партию", — заявил Джо Уолш, кандидат на пост президента США от Республиканской партии.

Праймериз продлятся всего два часа. Результаты будут известный уже завтра утром по московскому времени.