На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

Суд арестовал на два месяца боксера, двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Его заподозрили в хранении наркотиков, а в момент задержания, по данным следствия, он пытался оказать сопротивление. Так что теперь ему еще грозит срок за нападение на росгвардейца.

Отвечая на вопросы журналистов, он шутил и улыбался. Поскольку официально Георгий Кушиташвили служит по контракту в бригаде ВДВ, сегодня его дело рассматривал 235-й гарнизонный военный суд.

"Вы отдыхали в кафе перед этим? Ваш адвокат говорит. — Да. — А дальше что было?"

После кафе — рассказывает сержант Кушиташвили — поехали в гости с приятелем. Вот около двух часов ночи они заходят в подъезд дома на Фрунзенской набережной. А вот в тот же самый подъезд заходят сотрудники Росгвардии — эти двое показались им подозрительными.

Из официального комментария Росгвардии следует что, все произошло здесь, в момент задержания подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но: подозреваемые в незаконном хранении наркотиков оказались членами сборной России по боксу.

На просьбу предъявить документы, чемпион России в полутяжелом весе вместо паспорта достал из карманов кулаки. Для того, чтобы вывести боксеров из подъезда пришлось вызывать подкрепление.

"Действуя умышленно, применил физическое насилие к полицейскому водителю младшему сержанту Никанорову, выразившееся в нанесении последнему не менее двух ударов кулаками обеих рук в область лица", — зачитал обвинение представитель Следственного комитета России.

У адвоката Кушиташвили своя версия случившегося.

"Во время потасовки один из сотрудников, который оказался сотрудником Росгвардии, неуклюже поскользнулся и ударился носом о перила лестницы", — рассказал Александр Дягтерев, адвокат Кушиташвили.

У сотрудника Росгвардии — перелом носа. Как утверждает следствие, никаких знакомых у Кушиташвили в этом доме нет, а в подъезде он искал так называемую закладку.

"Приобрел через тайник, располагавшийся на восьмом этаже дома на Фрунзенской набережной, для личного употребления наркотическое средство кокаин", — отметил представитель следствия.

"Наркотики я не употребляю. — А что за история с закладкой какой-то? — Я вообще без понятия. Про что вы?" – ответил задержанный.

На громкое происшествие уже отреагировали в Федерации бокса.

"Зная, что с человек в любой момент могут прийти и снять допинг, где бы он ни находился, да, и не был никогда замечен в драке или

пьяным где-нибудь. Но конечно, мы за жесткие наказания, если это действительно подтвердиться", — сообщил Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса РФ.

Георгия Кушиташвии обвиняют сразу по двум статьям — насилие по отношению к сотруднику органов власти и хранение наркотиков. Если его вина будет доказана, ему грозит срок до 10 лет.