Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 февраля 202021:51 Денис Восковский

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

Суд арестовал на два месяца боксера, двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Его заподозрили в хранении наркотиков, а в момент задержания, по данным следствия, он пытался оказать сопротивление. Так что теперь ему еще грозит срок за нападение на росгвардейца.

Отвечая на вопросы журналистов, он шутил и улыбался. Поскольку официально Георгий Кушиташвили служит по контракту в бригаде ВДВ, сегодня его дело рассматривал 235-й гарнизонный военный суд.

"Вы отдыхали в кафе перед этим? Ваш адвокат говорит. — Да. — А дальше что было?"

После кафе — рассказывает сержант Кушиташвили — поехали в гости с приятелем. Вот около двух часов ночи они заходят в подъезд дома на Фрунзенской набережной. А вот в тот же самый подъезд заходят сотрудники Росгвардии — эти двое показались им подозрительными.

Из официального комментария Росгвардии следует что, все произошло здесь, в момент задержания подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Казалось бы, ничего необычного, если бы не одно но: подозреваемые в незаконном хранении наркотиков оказались членами сборной России по боксу.

На просьбу предъявить документы, чемпион России в полутяжелом весе вместо паспорта достал из карманов кулаки. Для того, чтобы вывести боксеров из подъезда пришлось вызывать подкрепление.

"Действуя умышленно, применил физическое насилие к полицейскому водителю младшему сержанту Никанорову, выразившееся в нанесении последнему не менее двух ударов кулаками обеих рук в область лица", — зачитал обвинение представитель Следственного комитета России.

У адвоката Кушиташвили своя версия случившегося.

"Во время потасовки один из сотрудников, который оказался сотрудником Росгвардии, неуклюже поскользнулся и ударился носом о перила лестницы", — рассказал Александр Дягтерев, адвокат Кушиташвили.

У сотрудника Росгвардии — перелом носа. Как утверждает следствие, никаких знакомых у Кушиташвили в этом доме нет, а в подъезде он искал так называемую закладку.

"Приобрел через тайник, располагавшийся на восьмом этаже дома на Фрунзенской набережной, для личного употребления наркотическое средство кокаин", — отметил представитель следствия.

"Наркотики я не употребляю. — А что за история с закладкой какой-то? — Я вообще без понятия. Про что вы?" – ответил задержанный.

На громкое происшествие уже отреагировали в Федерации бокса.

"Зная, что с человек в любой момент могут прийти и снять допинг, где бы он ни находился, да, и не был никогда замечен в драке или
пьяным где-нибудь. Но конечно, мы за жесткие наказания, если это действительно подтвердиться", — сообщил Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса РФ.

Георгия Кушиташвии обвиняют сразу по двум статьям — насилие по отношению к сотруднику органов власти и хранение наркотиков. Если его вина будет доказана, ему грозит срок до 10 лет.

Сейчас

21:03

Российские военные сбили беспилотник вблизи базы Хмеймим

18:08

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

16:27

Голикова: 14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

15:50

В Шереметьеве сел "Суперджет" со сработавшим аварийным датчиком

13:15

Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом

12:12

Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

11:17

После инцидента с "блокадным хлебом" председатель горсовета Керчи ушла в отставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

51 минута назад
Не пустить коронавирус в Россию: за месяц проверены более 1,5 миллиона человек

Не пустить коронавирус в Россию: за месяц проверены более 1,5 миллиона человек

1 час назад
На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

22 минуты назад
В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 4 февраля

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

1 час назад
Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

1 час назад
Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

5 часов назад
Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

9 часов назад
Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

6 часов назад
В Москву приходит русская зима. Ненадолго

В Москву приходит русская зима. Ненадолго

7 часов назад
Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

6 часов назад
Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

3 часа назад
Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

5 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

8 часов назад
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

13 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

02.02.2020 20:04
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

9 минут назад
Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

54 минуты назад
Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

1 час назад
В Подмосковье умер подросток, отравившийся освежителем воздуха

В Подмосковье умер подросток, отравившийся освежителем воздуха

2 часа назад
В США неизвестный убил одного и ранил нескольких пассажиров автобуса

В США неизвестный убил одного и ранил нескольких пассажиров автобуса

2 часа назад
Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

Лондонский район Сохо эвакуировали из-за найденной бомбы

2 часа назад
Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

2 часа назад
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

2 часа назад
"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

3 часа назад
Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли "подкинуть"

Участники поисков Влада Бахова предполагают, что останки могли "подкинуть"

3 часа назад
Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

3 часа назад
Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

3 часа назад
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

4 часа назад
В истории пропавшей после поездки на BlaBlaCar обнаружено много странностей

В истории пропавшей после поездки на BlaBlaCar обнаружено много странностей

4 часа назад
Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

4 часа назад
"Хотел пошутить": объявление о продаже девочки за 5 тысяч выложил ее брат

"Хотел пошутить": объявление о продаже девочки за 5 тысяч выложил ее брат

5 часов назад
Пьяный рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

Пьяный рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

5 часов назад
Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

5 часов назад
Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

5 часов назад
В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

5 часов назад
В учебнике ОБЖ появятся главы об игромании и мошенничестве

В учебнике ОБЖ появятся главы об игромании и мошенничестве

6 часов назад
Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

Регистратор запечатлел момент смертельной аварии в Твери

7 часов назад
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

7 часов назад
Самое высокое здание мира украсили в честь Брайанта и его дочери

Самое высокое здание мира украсили в честь Брайанта и его дочери

7 часов назад
Песков: идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

Песков: идея об упоминании Бога в Конституции будет обсуждаться

8 часов назад
В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

8 часов назад
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль

8 часов назад
В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

9 часов назад
Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

11 часов назад
В России появятся автономера с новыми цифрами

В России появятся автономера с новыми цифрами

11 часов назад
Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку