Motorola Razr с гибким экраном разочаровал первых пользователей

Смартфону-раскладушке Motorola с гибким дисплеем - Razr (2020) - не удалось впечатлить первых пользователей. Главное беспокойство вызвало качество сборки, в особенности шарнир, издающий потрескивающие звуки при складывании экрана.

Can confirm this is on retail units. This is on mine after 1 day of use. https://t.co/lBXIWtE8fI pic.twitter.com/9XTNG4YBmM

Чувство, что хрупкий механизм может вот-вот сломаться, возникло у журналистов и покупателей, пришедших в салоны Verizon для ознакомления новинкой. По словам редактора Mobile Nations Нирав Гондиа, у него дисплей начал скрипеть уже после первого дня использования.

This is the sound of the hinge on the Razr folding. It doesnt sound good. The hinge also feels flimsy and cheap for a $1500 phone. The rep at this store said she was afraid to use it. pic.twitter.com/dCXZNlCF0P