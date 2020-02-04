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4 февраля 202000:16

Перспективы победы "коммуниста" Сандерса нервируют американских инвесторов

EPA

Лидером предвыборной кампании оппонентов Дональда Трампа в ближайшее время может стать сенатор Бернард Сандерс, выступающий за ужесточение контроля над крупными корпорациями и увеличение расходов в социальной сфере.

В США официально начинается предварительный этап президентских выборов, голосование в отдельных штатах определит лидирующих кандидатов от Демократической партии.

До начала избирательной кампании главным кандидатом от демократов считался бывший вице-президент США Джо Байден. Однако после скандала вокруг Украины, давшего повод заподозрить клан Байденов в коррупции на Украине, а президента США Дональда Трампа – в превышении полномочий, первенств в опросах захватил сенатор от штата Вермонт Бернард "Берни" Сандерс.

Согласно большинству последних опросов общественного мнения, которые приводит портал RealClearPolitics, Сандерс опережает Байдена и других кандидатов перед началом внутрипартийного избирательного процесса среди демократов в Айове, Нью-Гэпмшире и других штатах.

В попытке предугадать развитие событий Трамп в конце января начал в завуалированной форме "поддерживать" Сандерса, заявив в своем сообщении в соцсетях о том, что миллиардер Майкл Блумберг "напрасно тратит свои деньги на политическую рекламу, но пытается манипулировать выборами против безумного Берни". По словам Трампа, "они хотят снова сделать это с Берни, как в 2016 г".

В интервью Fox Business в начале февраля Трамп выступил с уколом уже против самого Сандерса, назвав его "коммунистом". Он также задался риторическим вопросом о том, "а не женился ли Сандерс в Москве?" Сандерс и его жена более 30 лет назад, в 1988 г., действительно приезжали в СССР, но при этом посетили Москву, Ярославль и Ленинград (Санкт-Петербург) уже будучи супружеской парой.

Кем действительно в настоящее время является Берни Сандерс – "коммунистом", "социалистом", или оппортунистом, играющим на растущей популярности в США так называемого "демократического социализма"? Сандерс, как и Элизабет Уоррен, и ряд других кандидатов от Демократической партии США действительно выступают с рядом идей левого толка. Именно поэтому американские корпорации с тревогой следят за текущей избирательной кампанией.

До недавнего времени Сандерс фактически оставался "темной лошадкой" в плане возможного выдвижения от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2020 г.

Главный фондовый стратег Royal Bank of Canada Лори Кальвазина в комментариях телеканалу CNBC отметила, что рынки "явно ставили на переизбрание Трампа", однако большинство инвесторов ожидали, что соперником Трампа от демократов станет Джо Байден, а не Сандерс.

Ранее Сандерс уже выступал с предложениями резко увеличить налоги для состоятельных американцев, предлагал раздробить крупные финансовые компании на более мелкие структуры. Он также предлагал ограничить размеры обратного выкупа акций компаниями с условиями предоставления социальных гарантий сотрудникам.

Одной из наиболее заметных инициатив Сандерса, а также других "левых" кандидатов-демократов является "бесплатное здравоохранение для всех", расходы на которое политик предлагает увеличить в том числе за счет увеличение налогов на корпорации.

Главный фондовый стратег RBC в комментариях CNBC также отметила, что акции фармацевтического сектора фондового рынка США в последнее время были в определенном смысле индикатором страхов крупного американского бизнеса из-за перспектив выдвижения Сандерса – котировки фармацевтических компаний, входящих в индекс S&P 500, оказались в числе аутсайдеров в последнюю неделю января 2020 г. – причем данная динамика наблюдалась вопреки новостям о распространении коронавируса, подобный новостной фон должен был бы наоборот оказывать поддержку акциям фармацевтов.

Лидерство по итогам начала предварительных выборов, которые пройдут в США в феврале и марте, не является гарантией выдвижения того или иного кандидата от демократов – расклад сил еще может поменяться. Но победа на начальном этапе может также оцениваться как сигнал о  политических предпочтениях американцев.

В этом плане повод для беспокойства по поводу будущего есть как у самого Сандерса, так и у крупного бизнеса США.

Напоминание Трампа о том что, "они хотят снова сделать это с Берни, как в 2016 г." является отсылкой к скандалу в Демократической партии США, который стал одной из причин для последующего обвинения России  во "вмешательстве в выборы" и применения санкций. В рамках предварительных выборов произошла утечка внутренней электронной переписки в объеме почти 20 тыс. писем сотрудников Национального комитета Демократической партии США (DNC). Сообщения показали, что руководство демократов отдает предпочтения Хиллари Клинтон, не желая при этом выдвигать Сандерса в качестве кандидата в президенты США.

Кандидатом от демократов была избрана Клинтон, а Сандерс признал поражение на внутрипартийных выборах. Довольно любопытным эпизодом, однако, ставящим при этом под сомнение приверженность Сандерса к каким-либо "коммунистическим" или "социалистическим" идеалам, стала покупка с его стороны новой недвижимости. Спустя немногим более недели с момента выдвижения Клинтон в качестве кандидата от демократов на президентских выборах 2017 г., Берни Сандерс приобрел "скромный летний дом" стоимостью в $575 тыс., при этом для супругов Сандерс это стал уже третий по счету объект недвижимости в их владении.

Для американских корпораций потенциальное выдвижение Сандерса вместо Байдена против Трампа может иметь негативные имиджевые последствия.

В сентябре 2019 г. главы около 180 крупных компаний США подписали обновленное заявление об основных корпоративных целях, заявив об отказе от максимизации прибыли в качестве основной и главной цели функционирования компаний (pdf).

До этого в интервью телеканалу Bloomberg Лоуренс Финк, глава BlackRock, крупнейшей инвестиционной компании мира, заявил о том, что "если руководители частных компаний не смогут внести изменения в модель бизнеса, я допускаю, что в один день в США появится правительство, которое заставит нас сделать эти изменения".

Потенциальный сценарий противостояния между Трампом и Сандерсом осенью 2020 г. будет означать выбор между поддержкой крупного бизнеса и перераспределением доходов в пользу менее обеспеченного населения.

Подписав ранее заявление о "новых целях корпорации" и необходимости повышения "социальной ответственности", представители Уолл-Стрит, скорее всего, не будут готовы  подтвердить приверженность к подобным изменениям не на словах, а на деле, руководствуясь предложениями Берни Сандерса.

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