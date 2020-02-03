КХЛ. СКА впервые в сезоне обыграл "Спартак"

В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА. Впервые в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги команда Алексея Кудашова сумела одолеть подопечных Олега Знарка. Итоговый счет – 1:0 в пользу армейцев с Невы.

Единственный гол в матче забил защитник гостей Антон Белов. Он отличился на девятой минуте первого периода. Вратарь СКА Александр Самонов четвертый раз в нынешнем сезоне оставил ворота в неприкосновенности.

Спартаковцы вторую встречу подряд остаются без заброшенных шайб. Им по-прежнему не хватает одного очка, чтобы официально оформить выход в плей-офф. В активе команды Знарка 68 баллов. Красно-белые занимают пятое место в Западной конференции. СКА с 79 очками идет вторым на Западе.