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3 февраля 202021:43

КХЛ. СКА впервые в сезоне обыграл "Спартак"

twitter.com/spartak_hc

В Москве завершилась четвертая в нынешнем сезоне встреча между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА. Впервые в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги команда Алексея Кудашова сумела одолеть подопечных Олега Знарка. Итоговый счет – 1:0 в пользу армейцев с Невы.

Единственный гол в матче забил защитник гостей Антон Белов. Он отличился на девятой минуте первого периода. Вратарь СКА Александр Самонов четвертый раз в нынешнем сезоне оставил ворота в неприкосновенности.

Спартаковцы вторую встречу подряд остаются без заброшенных шайб. Им по-прежнему не хватает одного очка, чтобы официально оформить выход в плей-офф. В активе команды Знарка 68 баллов. Красно-белые занимают пятое место в Западной конференции. СКА с 79 очками идет вторым на Западе.

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