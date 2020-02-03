Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

В Москве завершилось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было инициировано Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России. На нем все члены президиума подали в отставку.

Кроме того, ВФЛА передала свои полномочия рабочей группе ОКР для восстановления членства организации в World Athletics и проведения внеочередной выборной конференции, которая должна состояться 28 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Напомним, что ранее Министерство спорта временно лишило Всероссийскую федерацию легкой атлетики государственной аккредитации в связи с допинговым делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.