Владимир Путин поменял состав Совбеза России

Президент внес изменения в состав Совета безопасности России. В него вошли — новый Генпрокурор Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко. Бывший Генпрокурор Юрий Чайка остался в Совбезе, но уже в качестве полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. А вот экс-полпред Александр Матовников и бывший глава минюста Александр Коновалов — больше не в составе Совбеза, сообщает телеканал "Россия 24".