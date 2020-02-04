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Секс-скандалы 25 минут назад

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4 февраля 202000:50

В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

"Ангелы в аду" — статья с таким заголовком вышла в "Нью-Йорк Таймс". 30 сотрудников, включая моделей, известного бренда нижнего белья "Виктория Сикрет" обвиняют бывшего директора по маркетингу в домогательствах. Повод для США — популярный. И даже уже набивший оскомину. Поэтому есть повод задуматься — насколько там всё серьезно. Или это очередная история о том, как выбить деньги из своего бывшего босса.

Скандал о домогательствах в "Виктории Сикрет" поднимается всё выше по карьерной лестнице. Теперь в центре внимания — Лесли Векснер – глава компании "Эль Брэндс", которой принадлежит бельевой бренд. 82-летний миллиардер, как стало известно в ходе расследования, прикрывал преступления своего подчиненного.

Белла Хадид и другие модели подвергались сексуальным домогательствам со стороны руководителей Victoria's Secret, сообщается в отчете. Из отчета следует, что Лесли Векснеру, основателю L Brands, докладывали о поведении Эда Разека. Но те женщины, которые пытались высказываться, тут же теряли свои позиции в Victoria's Secret.

Векснер был у руля компании в течение 57 лет. И это не первый сексуальный скандал, в котором замешан миллиардер. Его главным финансовым советником на протяжении многих лет был Джеффри Эпштейн, осужденный в 2008-м за организацию проституции и педофилию. В прошлом году Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

"Эпштейн управлял состоянием Векснера и якобы выдавал себя за своего рода кадрового агента компании Victoria's Secret. Он соблазнял начинающих моделей и принуждал к занятию проституцией. Согласно данным "Таймс", Векснер знал о таком поведении своего финансиста еще в 90-х, но, по-видимому, никогда не реагировал на жалобы", — пишет The Times.

В этот раз очередной сексуальный скандал в США начался с обвинений в адрес Эда Разека. Соратника Векснера и бывший топ-менеджера бельевого бренда. Его, как следует из нового расследования "Нью-Йорк Таймс", обвиняют в создании атмосферы женоненавистничества, запугивания и домогательств в "Виктории Сикрет". С заявлениями уже выступили ангелы Алиса Миллер и Энди Мьюс. За Беллу Хадид всё рассказали ее коллеги.

"По свидетельствам троих очевидцев, Разек пришел на примерку Беллы Хадид перед шоу в 2018 году. Он сидел на диване, смотрел, как модель примеряет белье, и отпускал едкие комментарии. Говорил, например: "да забудь ты про свои трусы".

Примечательно, что сама Белла – одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире – пока молчит. Под последним фото в своем Инстаграме советует подойти и обнять того, кого любишь.

Сейчас, как и во время скандала с домогательствами в "Фокс Ньюс", основное внимание к топовым звездам, которые молчат. Какую позицию займут ангелы Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, Лаис Ребейро? Молчание в такой ситуации всегда расценивают двусмысленно. Вспомнили в США и цитату из мемуаров Жизель Бундхен. Она, будучи самой высокооплачиваемой моделью в мире, ушла из "Виктории Сикрет" в 2007 — на пике карьеры.

"Дайте мне накидку, крылья, пожалуйста, что-нибудь, чтобы немного прикрыться. Я, конечно, была благодарна за предоставленную мне возможность и финансовую помощь, но я не была уверена, что хочу продолжать работать там", — цитата из книги Жизель Бундхен "Мой путь к осознанной жизни".

Судьба владельца компании Лесли Векснера, можно сказать, уже решена. На прошлой неделе миллиардер начал переговоры о продаже бренда. Но во сколько рынок оценит его ангелов — с не лучшим финансовым портфолио, да еще и подмоченной репутацией?

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