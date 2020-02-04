Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 февраля 202002:01

Олег Знарок: трудно играть, когда у соперника ноль удалений

spartak_hc/instagram

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против СКА. По мнению наставника красно-белых, его подопечные оставили много эмоций в предыдущей встрече с "Динамо".

"Тяжело играть, когда ноль удалений у соперника. Спросите у ответственных, почему так. Третий период получился, надо было так играть с первого периода. Два сложных матча подряд. После игры с "Динамо" оставили много эмоций", – цитирует Знарка РИА Новости.

Напомним, что СКА обыграл "Спартак" в гостях со счетом 1:0, впервые в сезоне добившись победы над красно-белыми.

Сейчас

00:17

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

23:51

Скончалась бывший главный редактор "Ленфильма" Фрижетта Гукасян

23:30

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

21:03

Российские военные сбили беспилотник вблизи базы Хмеймим

18:08

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

16:27

Голикова: 14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

15:50

В Шереметьеве сел "Суперджет" со сработавшим аварийным датчиком

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

1 час назад
Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

1 час назад
Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

3 часа назад
На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

4 часа назад

Трансляции

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

5 часов назад
Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

2 часа назад
Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

Ужесточение карантина в Китае: коронавирус приостановил нормальную жизнь

4 часа назад
Владимир Путин поменял состав Совбеза России

Владимир Путин поменял состав Совбеза России

1 час назад
Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

1 час назад
В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

1 час назад
В университете Техаса неизвестный устроил стрельбу: двое убиты

В университете Техаса неизвестный устроил стрельбу: двое убиты

3 часа назад
Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

4 часа назад
В Москву приходит русская зима. Ненадолго

В Москву приходит русская зима. Ненадолго

11 часов назад
Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

10 часов назад
Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

6 часов назад
Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

9 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

12 часов назад
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

17 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

02.02.2020 20:04
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

3 часа назад
Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

3 часа назад
Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

3 часа назад
"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

3 часа назад
Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

4 часа назад
Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

5 часов назад
Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

6 часов назад
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

6 часов назад
"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

6 часов назад
В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

7 часов назад
Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

7 часов назад
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

7 часов назад
Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

8 часов назад
Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

9 часов назад
Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

9 часов назад
Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

9 часов назад
В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница

9 часов назад
Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

10 часов назад
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

11 часов назад
В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

12 часов назад
В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

12 часов назад
Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

13 часов назад
Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

14 часов назад
В России появятся автономера с новыми цифрами

В России появятся автономера с новыми цифрами

15 часов назад
Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку