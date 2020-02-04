Бобровский и Дадонов помогли "Флориде" обыграть "Торонто"

Матчем в Торонто между местными "Мэйпл Лифс" и "Флорида Пантерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пантеры" в гостях обыграли хозяев льда со счетом 5:3. В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Она стала для него 18-й в нынешнем сезоне. Всего же на счету россиянина уже 40 (23+18) очков после 51 игры регулярного чемпионата. Его соотечественник и партнер по команде Сергей Бобровский отразил в этой встрече 31 бросок из 34 и помог "Флориде" добиться победы на выезде.