Новости Спорт

Все видео этой рубрики
4 февраля 202005:44

Бобровский и Дадонов помогли "Флориде" обыграть "Торонто"

flapanthers/instagram

Матчем в Торонто между местными "Мэйпл Лифс" и "Флорида Пантерз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пантеры" в гостях обыграли хозяев льда со счетом 5:3. В составе победителей голевой передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Она стала для него 18-й в нынешнем сезоне. Всего же на счету россиянина уже 40 (23+18) очков после 51 игры регулярного чемпионата. Его соотечественник и партнер по команде Сергей Бобровский отразил в этой встрече 31 бросок из 34 и помог "Флориде" добиться победы на выезде.

Сейчас

05:04

В США стартовала предвыборная кампания

03:26

Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

00:17

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

23:51

Скончалась бывший главный редактор "Ленфильма" Фрижетта Гукасян

23:30

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

21:03

Российские военные сбили беспилотник вблизи базы Хмеймим

18:08

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

5 часов назад
Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

2 часа назад
Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

7 часов назад
В США стартовала предвыборная кампания

В США стартовала предвыборная кампания

41 минута назад

Трансляции

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

Теракт в Лондоне совершил экстремист из топ-5, вышедший на свободу неделю назад

9 часов назад
Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

6 часов назад
Владимир Путин поменял состав Совбеза России

Владимир Путин поменял состав Совбеза России

5 часов назад
Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

5 часов назад
Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

5 часов назад
Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

5 часов назад
На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

7 часов назад
В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

4 часа назад
В университете Техаса неизвестный устроил стрельбу: двое убиты

В университете Техаса неизвестный устроил стрельбу: двое убиты

6 часов назад
Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

8 часов назад
В Москву приходит русская зима. Ненадолго

В Москву приходит русская зима. Ненадолго

15 часов назад
Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

14 часов назад
Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

10 часов назад
Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

12 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

15 часов назад
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

20 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

02.02.2020 20:04
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

Пистолет против ножа: защищаясь, жандарм во Франции применил оружие

7 часов назад
Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

7 часов назад
Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

7 часов назад
"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

7 часов назад
Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

Трамп назвал Сандерса коммунистом, а из под Блумберга потребовал убрать подставку

8 часов назад
Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

9 часов назад
Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

10 часов назад
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

10 часов назад
"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

10 часов назад
В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

11 часов назад
Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

11 часов назад
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

11 часов назад
Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

12 часов назад
Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

13 часов назад
Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

13 часов назад
Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

13 часов назад
Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

14 часов назад
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

15 часов назад
В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

В Екатеринбургской епархии возмущены автономерами с "числом зверя" 666

16 часов назад
Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

17 часов назад
Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

18 часов назад
В России появятся автономера с новыми цифрами

В России появятся автономера с новыми цифрами

18 часов назад
Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку