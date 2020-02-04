Топ-10 самых дешевых направлений для отдыха в феврале-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые дешевые направления для отдыха в феврале-2020.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в феврале на период от 1 до 10,5 ночи и тратят на аренду жилья для отдыха от 616,7 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки. Самый дешевый вариант — в Ейске, самый дорогой — в Феодосии. Дольше всего россияне планируют провести в феврале в крымских Саках (больше десяти ночей) и в Кисловодске (больше недели).

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир и домов туристами в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Ниже мы расскажем о 10 самых дешевых направлениях для отдыха в феврале-2020.

1.Ейск

Средние траты семьи на проживание в сутки: 616,7 рублей

Среднее число забронированных ночей: 4,5 ночи

Ейск — город-курорт в Краснодарском крае, уютно расположившийся у начала Ейской косы, выполняющей функцию естественного разграничителя между Ейским лиманом и Таганрогским заливом Азовского моря.

Особенно популярен Ейск среди семей с детьми.

2. Ростов-на-Дону

Средние траты семьи на проживание в сутки: 999 рублей

Среднее число забронированных ночей: 1 ночь

Город является крупным административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России.

3. Геленджик

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1000 рублей

Среднее число забронированных ночей: 4 ночи

Геленджик — крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. С 23 марта 2001 года является курортом федерального значения.

Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяжённость пляжей составляет 20 423 м. В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною в 1000 м.

4. Село Лучистое

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1000 рублей

Среднее число забронированных ночей: 2 ночи

Лучистое расположено на Южном берегу Крыма, на южном склоне горы Демерджи. Лучистое связано автобусным сообщением с Алуштой и соседними населёнными пунктами.

5. Саки

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1000 рублей

Среднее число забронированных ночей: 10,5 ночи

В начале XXI века город активно развивается как «столица инвалидов-колясочников» стран СНГ: он на 80 % оборудован пандусамии приспособлен для приёма и проживания людей с ограниченными возможностями передвижения, которые составляют почти четверть его населения. В немалой степени этому способствует удобное сочетание теплого климата и плоской приморской равнины.

6. Евпатория

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1052,6 рублей

Среднее число забронированных ночей: 9,5 ночи

Евпатория — город-курорт на западе Крыма.

Огромная линия пляжей вдоль всего побережья города (более 30 км) способна принять более 3 млн отдыхающих. Основная часть — это пляжи санаториев, куда разрешен ограниченный вход.

7. Алушта

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1141,5 рублей

Среднее число забронированных ночей: 3,6 ночи

Алушта — город-курорт на южном берегу Крыма. Курорт популярен как среди семей с детьми, так и среди любителей активной экскурсионной программы.

8. Ставрополь

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1200 рублей

Среднее число забронированных ночей: 2 ночи

Ставрополь — культурный, деловой и промышленный центр края. Один из крупнейших городов Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального округа.

9. Кисловодск

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1249 рублей

Среднее число забронированных ночей: 7,9 ночи

Кисловодск — Бальнеологический и климатический курорт.

Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город является вторым в России после Сочи по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских Минеральных Водах.

10. Феодосия

Средние траты семьи на проживание в сутки: 1316,5 рублей

Среднее число забронированных ночей: 2 ночи

Феодосия — климатобальнеологический курорт. Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха.