На кокусах республиканцев в Айове победу одержал Дональд Трамп

На состоявшихся в штате Айова партийных собраниях республиканцев действующий президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу, получив подавляющее большинство голосов.

Публикация данных об итогах собраний активистов Демократической партии пока задерживается из-за проверок поступающей информации, передает ТАСС.

Свои собрания в Айове как республиканцы, так и демократы. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль политического барометра в начале каждого избирательного цикла. Итоги встреч в Айове должны показать, кто из претендентов на данном этапе пользуется наибольшей поддержкой избирателей.