Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 февраля 202008:40 Алена Пивкина

Кто сможет составить конкуренцию Трампу на предстоящих выборах

Кто сможет составить конкуренцию Трампу на предстоящих выборах

Школы, библиотеки, церкви, здания крупных магазинов и пожарный частей – для проведения кокусов или собрания избирателей. Подходит практически любое общественное место. По всему штату Айова сейчас открыли около двух тысяч участков. Там собрались сторонники того или иного претендента на выдвижение в кандидаты в президенты. От результатов их голосования зависит, кто войдет в число фаворитов предвыборной гонки. Кокусы проводят обе партии, но у республиканцев лидер явный — это действующий президент Дональд Трамп. У демократов же 11 кандидатов. Из них, по данным опросов, наибольшие шансы у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

"Я поддерживаю Берни Сандерса, одна из главных причин — это его позиция по вопросу здравоохранения. Это очень важно", — говорит студент Альваро Сильва.

"В моем положении с тремя маленькими детьми на руках я поддерживаю Джо Байдена. Думаю, он решит вопросы здравоохранения. Мне повезло, что у моего мужа – отличная медстраховка. Но кто знает, сколько она у нас будет. Я боюсь за детей", — сказала Лейн Тилл.

"Я — за Элизабет Уоррен. Она помогает таким, как я – людям из бедных американских семей, которые не имеют достаточно средств, чтобы оплатить, к примеру, свое обучение", — говорит Хейли Бейтс.

На этот раз кокусы проходят на фоне скандальных слушаний по импичменту, которого отчаянно добиваются демократы. Защита Трампа настаивает на прекращении этой процедуры и подчеркивает: действия демократов – ни что иное, как попытка отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в будущие.

"Пора прекратить первую в истории страны всецело ангажированную процедуру импичмента президента. Сенат должен отказаться от этого — ради страны, ради конституции. Если вам не нравится политика конкретной администрации США или конкретного кандидата на пост президента, вы свободны и можете голосовать за другого кандидата. Но ответ — выборы, а не импичмент", — заявил юрисконсульт Белого дома Джей Секьюлоу.

Проведение кокусов в Айове, где и стартуют собрания партийных активистов в США – традиция, которая зародилась в 1972 году. И с тех пор ее называют своеобразным политическим барометром в начале каждого избирательного цикла. Именно в Айове определяется кандидат, который впоследствии может стать основным для партий. У демократов в свое время после победы в этом штате едиными кандидатами стали Джимми Картер, Альберт Гор и Барак Обама. Кокусы проходят в 15 штатах из 50, а также в округе Колумбия. Остальные штаты предпочитают предварительные выборы или праймериз. Но главная борьба – это выборы, которые в этом году запланированы в США на 3 ноября.

Сейчас

07:59

На кокусах республиканцев в Айове победу одержал Дональд Трамп

05:04

В США стартовала предвыборная кампания

03:26

Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

00:17

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

23:51

Скончалась бывший главный редактор "Ленфильма" Фрижетта Гукасян

23:30

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

21:03

Российские военные сбили беспилотник вблизи базы Хмеймим

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

8 часов назад
Валентина Матвиенко поддержала идею Владимира Путина о новой Ялтинской конференции

Валентина Матвиенко поддержала идею Владимира Путина о новой Ялтинской конференции

2 часа назад
Госдума может принять закон о выдворении мигрантов с опасными болезнями

Госдума может принять закон о выдворении мигрантов с опасными болезнями

3 часа назад
В США стартовала предвыборная кампания

В США стартовала предвыборная кампания

3 часа назад

Трансляции

12:30

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
Алеппо вновь под огнем террористов

Алеппо вновь под огнем террористов

2 часа назад
Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

Коронавирус 2019-nCoV: число инфицированных в Китае превысило 20 тысяч

5 часов назад
Владимир Путин поменял состав Совбеза России

Владимир Путин поменял состав Совбеза России

8 часов назад
Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

8 часов назад
Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

8 часов назад
Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

10 часов назад
Большинство штрафов по новому КоАП скоро можно будет оплатить с 50-процентной скидкой

Большинство штрафов по новому КоАП скоро можно будет оплатить с 50-процентной скидкой

2 часа назад
На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

На суде Кушиташвили улыбался и отрицал свою причастность к наркотикам

11 часов назад
Стрельба в Калифорнии: россияне не пострадали

Стрельба в Калифорнии: россияне не пострадали

2 часа назад
Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

Сергей Брилев возглавил "Глобальную энергию"

13 часов назад
Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

Малышу с пороком сердца срочно нужна операция

16 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

18 часов назад
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

02.02.2020 20:04
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Власти Украины в поисках денег придумывают новые судебные иски к России

Власти Украины в поисках денег придумывают новые судебные иски к России

3 часа назад
В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

В Башкирии устраняют последствия сильного снегопада

3 часа назад
В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

В США разгорается секс-скандал с сотрудницами и владельцем бренда Victoria's Secret

8 часов назад
Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

Минобороны РФ: "Белые каски" готовят провокацию в Сирии

9 часов назад
Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

10 часов назад
Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

10 часов назад
"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

"Если убьют, выедем": суд оценил в 100 тысяч смерть женщины, погибшей от побоев сожителя

10 часов назад
Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

Арестован директор крымского парка львов "Тайган"

13 часов назад
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

13 часов назад
"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

"Яндекс.Маркет" назвал смартфоны десятилетия

13 часов назад
В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

14 часов назад
Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

Художник "рисует" пробки на Google Maps при помощи 99 смартфонов

14 часов назад
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

14 часов назад
Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

Fitch допускает падение цены Brent ниже $50 из-за коронавируса

15 часов назад
Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

Год без Децла: бабушка рэпера до сих пор не знает о его смерти

16 часов назад
Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

16 часов назад
Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

Таксистов предлагают обложить удвоенными штрафами

16 часов назад
Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

17 часов назад
Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

Рак у Светланы Крючковой могла вызвать ртуть под дверью квартиры актрисы

17 часов назад
Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

Зубные коронки назвали возможной причиной возникновения рака

18 часов назад
Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

Российский беспроводной зарядник подпитает смартфоны в радиусе двух метров

21 час назад
В России появятся автономера с новыми цифрами

В России появятся автономера с новыми цифрами

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку