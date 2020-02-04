Скончался основатель "Шанинки" Теодор Шанин

Скончался один из основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Ему было 89 лет. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Сергей Зуев.

Шанин умер в своей квартире в Москве. Причины смерти не называются. Дата и место прощания станет известна позже.

Теодор Шанин родился в 1930 году в Вильнюсе, который в то время сходил в состав Польши. После присоединения Литвы к СССР отец Теодора был арестован, а сам он вместе с матерью отправлен в Сибирь. После окончания войны переехал в Польшу, а затем в Палестину, где принимал участие в войне за создание государства Израиль.

В 1951-1952 годах учился в Иерусалимском университетском колледже социальной работы, затем продолжил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима. В 1970 году в Бирмингемском университете получил ученую степень PhD. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, с 1974 года — профессор социологии в Манчестерском университете.

В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), с 2007 года — президент вуза.

Теодор Шанин внес значительный вклад в развитие социологии. Награжден орденом Британской империи.