Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

За последние три месяца 2019-го крупнейший мировой видеохостинг принёс своему владельцу - компании Google - почти 5 млрд долларов выручки. Об этом стало известно из выпущенного финансового отчёта Alphabet (владеет Google и рядом отпочковавшихся от поисковика компаний), где впервые сообщается, сколько именно зарабатывает YouTube.

YouTube принадлежит поисковику уже без малого 15 лет, однако ранее компания никогда не сообщала точных показателей выручки. В 2006-м сайт для публикации видео в сети был куплен Google за 1,65 млрд долларов - теперь он приносит примерно такие же суммы ежемесячно.

В отчёте также сказано, что за 2019-й год выручка видеохостинга от рекламы составила 15 млрд долларов - это примерно одна десятая общей выручки Google. По сравнению с 2018-м YouTube заработал на 36,5% больше.

Если сравнивать с конкурентами, окажется, что весь Facebook зарабатывает в 5 раз больше YouTube, а принадлежащий Amazon видеосервис Twitch - в шесть раз меньше, отмечает The Verge.

Поделились в Google и информацией о популярности платных подписок: за YouTube Premium (отключение рекламы, воспроизведение в фоновом режиме и возможность сохранять видео для оффлайн-просмотра), а также сервис YouTube Music платят ежемесячно более 20 млн человек. Для просмотра телеканалов (такая платная услуга предоставляется на некоторых рынках) YouTube используют 2 млн подписчиков. Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.

Общая квартальная выручка Alphabet составила 46 млрд долларов, не дотянув до прогнозов аналитиков. И хотя динамика чистой прибыли превзошла их ожидания, акции компании в первые часы после выпуска отчёта подешевели примерно на 4%.