Мини-футбол. Путин предоставил гражданство России бразильскому игроку КПРФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится: "В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии".

Таким образом, Паулиньо сможет сыграть за сборную России, где уже выступают три натурализованных футболиста – Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. Ранее стало известно, что сборная России пробилась в финальный этап чемпионата мира по мини-футболу 2020 года.

Напомним, Паулиньо выступает за КПРФ с 2015 года и в составе команды стал серебряным призером Суперлиги. Ранее он также играл за "Мытищи", а на родине – за "Интелли" и "Флуминенсе".