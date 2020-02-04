В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики рака

4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака. Дата была учреждена в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Роспотребнадзор напомнил россиянам, какие меры помогут снизить вероятность возникновения таких заболеваний.

По мнению специалистов, важнейшими мерами профилактики являются соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.

Следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе (или заменить его мясом птицы или рыбой), а также по возможности отказаться от сильно переработанных мясных продуктов (колбас, наггетсов и т.д.). А вот долю овощей и фруктов в питании необходимо увеличить. Также как хорошая профилактическая мера зарекомендовало себя употребление рыбьего жира.

Также доказано, что снижает риск развития онкологических заболеваний сoблюдeниe peжимa cнa и регулярная физическая активность.

По данным медиков с употреблением табака и алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью связано около 30 процентов всех случаев заболеваний раком.

Что же касается ранней диагностики онкологии, то в 2020 году расходы на лечение и диагностику рака в России планируют увеличить на 35 процентов. А до 2024 года в стране организуют не менее 400 центров амбулаторной помощи, новое оборудование получат полторы сотни клиник в разных регионах. Также будут созданы референс-центры, где будут ставить и проверять диагнозы, сообщает телеканал "Россия 24".