Коронавирус в России пока остановился на двух китайцах

Роспотребнадзор сообщает, что на территории РФ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Инфицированных в стране по-прежнему двое — один в Забайкальском крае, второй в Тюменской области, оба — граждане КНР. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

За время мониторинга выявлено 445 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. В ходе скрининговых исследований у 53 заболевших выявлены — респираторные инфекции, у 44 — грипп А, 23 — грипп В, 12 — парагрипп, в 13 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 14 заболевших микстинфекция.

Как сообщалось, Россия временно ограничивает въезд иностранцев из Китая через воздушные пункты пропуска. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

Мера вынужденная, чтобы помешать передаче нового типа коронавируса. Единственным аэропортом, через который можно будет пускать гостей из КНР, остается Шереметьево. Ограничения при этом не коснутся граждан стран Евразийского экономического союза, а также экипажей самолетов, официальных делегаций и лиц с видом на жительство в России. Министерству иностранных дел поручено уведомить об этих мерах власти Китая и других стран.

Диагностировать и лечить коронавирус будут с помощью уникальной программы искусственного интеллекта. Ее создали ученые Владивостока совместно с китайскими врачами. В борьбе с болезнью будут применять средства китайской традиционной медицины, передает телеканал "Россия 24".

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 20 тысяч. За последние сутки тревожный список пополнился на территории Китая и Республики Корея. В Корее во вторник подтвердился 16 случай заражения вирусом. 42-летняя женщина вернулась из поездки в Таиланд, через неделю у нее поднялась температура. Сейчас она на карантине. В Китае число заболевших выросло еще на 3 тысячи 200 человек, еще 64 — погибли. По последним данным, смертность от коронавируса в Поднебесной составляет чуть более 2% от общего числа больных.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. В конце января 2020 года ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Как пишут китайские СМИ, число заболевших за пределами Китая превышает полторы сотни.