Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,48 руб. — это на 24,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 70,2 руб., опустившись на 23,5 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 24,19 коп. до 67,5 руб.

Нефть дорожает, после того как в понедельник котировки упали из-за опасений по поводу влияния китайского коронавируса на спрос на топливо.

К 10:01 мск стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,7% и составила $54,81 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1% до $50,6 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена фьючерсов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 2,8%.