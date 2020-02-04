Коронавирус "отменил" презентации Honor и Xiaomi

Вспышка коронавируса в Китае заставляет ведущих производителей смартфонов менять свои планы. На смену масштабным мероприятиям с тысячами приглашённых гостей придут онлайн-трансляции - так и безопаснее, и дешевле.

Представитель принадлежащего Huawei бренда Honor заявил, что первая в 2020-м году презентация новинок будет проведена в онлайне. Об этом сообщает Gizmochina.com. Ранее компания всегда приглашала на ивенты в Китае и по всему миру тысячи журналистов, блогеров и партнёров.

В Xiaomi пока официально ничего не объявляли, однако осведомлённые источники уже пишут в социальных медиа о планах не проводить презентацию линейки новейших флагманских смартфонов Mi 10 в традиционном формате.

Ранее ожидалось, что новинки покажут в один день с новыми флагманами Samsung - 11 февраля. Теперь сообщается о переносе мероприятия на два дня - на 13 февраля - и замене его на онлайн-трансляцию. При этом официальный анонс новых флагманов Xiaomi может состояться даже раньше, 7 февраля.

Ранее Xiaomi объявила о временном закрытии всех розничных магазинов в Китае - на время эпидемии коронавируса принято решение ограничиться онлайновыми продажами. Кроме того, многие фабрики производителей электроники продлили каникулы по случаю китайского Нового года, из-за чего уже в ближайшие недели наиболее востребованные смартфоны могут оказаться у российских продавцов в дефиците.