Доктор Мясников: нельзя сопоставлять число выздоровевших и умерших от коронавируса

Сопоставлять число выздоровевших и умерших от нового коронавируса 2019-nCoV бессмысленно, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

"Во многих СМИ в теме о коронавирусе обсуждается такой показатель как соотношение умерших и выздоровевших. Это неинформативно, лишено смысла", – написал Мясников в Telegram.

Врач пояснил, что человек болеет в среднем 1-3 недели, затем выздоравливает и "скидывает" вирус.

"В случае "особо опасной инфекции" (а именно такой сейчас статус у нового коронавируса), требуется лабораторное подтверждение, что человек "чист", за ним наблюдают. Так что подавляющее число больных сейчас в периоде выздоровления и ожидании лабораторного подтверждения, что вирус "скинут", – пояснил он.

Умирают в результате заражения в основном пожилые и люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, пневмосклероз.

"Согласитесь, совсем разные ситуации, когда 10 тысяч человек между жизнью и смертью и 300 умерло, 300 выжило, а за остальных бьются врачи, и когда 300 умерло, еще 300 тяжелых, а остальные 9,5 тысячи успешно выздоравливают", – заключил врач, уточнив, что данные цифры условны.

Ранее Мясников уже высказывался насчет нового коронавируса. Он отмечал, что смертность от него составляет — около 10 процентов населения Китая, что "соответствует средней смертности от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале".

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем стал коронавирус 2019-nCoV. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Случаи заболевания обнаружены уже в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже и других. В России зафиксированы два случая заболевания. Оба заразившихся – граждане Китая.