Дурно пахнет: Минтранс предлагает уточнить, за что можно высаживать из поезда

Министерство транспорта предлагает внести ряд изменений в "Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", которые были утверждены еще в 2013 году.

До сих пор формулировка была общая: полицейские могут высадить пассажира из поезда, если он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других людей.

Теперь же пункт соответствующего приказа предлагается уточнить – пояснить, за что именно пассажир может быть высажен из поезда.

В частности, планируется вписать в него фразы о том, что это может быыть сделано, если пассажир громко включил радио, магнитофон или другое звуковоспроизводящее устройство, играет на музыкальном инструменте и поет, использует звукоусилители.

Кроме того, к нарушающим спокойствие других пассажиров предлагается отнести людей в грязной одежде, а также от которых исходит "неприятный, зловонный запах".

Соответствующий проект Приказа Минтранса РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.