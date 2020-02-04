Экономисты снизили прогноз роста ВВП Китая из-за коронавируса

Экономика Китая будет расти медленнее, чем предполагалось ранее, из-за вспышки коронавируса и мер по борьбе с его распространением, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы экономистов.

Экономисты Goldman Sachs снизили прогноз роста ВВП Китая на I квартал с 5,6% до 4%, на 2020 год в целом — с 5,9% до 5,5%.

UBS снизил прогноз роста второй по величине экономики мира на I квартал с 5,9% до 3,8%, на 2020 год — с 6% до 5,4%.

По оценкам Citi, ВВП Китая увеличится на 4,8% в I квартале и на 5,5% за год. Прежние прогнозы составляли 5,9% и 5,8% соответственно.

Экономисты Bloomberg Economics снизили прогноз роста на I квартал с 5,9% до 4,5%, на 2020 год — с 5,9% до 5,7%.

Правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса. В большинстве центров роста Китая возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю было отложено по меньшей мере на неделю.

Кроме того, власти ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

Экономист Академии общественных наук КНР Чжан Минь на прошлой неделе предупредил, что темпы экономического роста в Китае могут упасть до 5% или даже ниже из-за вспышки нового типа коронавируса, что может подтолкнуть власти к введению дополнительных стимулирующих мер.