На московский рынок "Садовод" не пускают китайских торговцев

На московский рынок "Садовод" не пускают китайских продавцов, вернувшихся с родины после новогодних праздников.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе рынка, для профилактики коронавируса 2019-nCoV ежедневно проводится дезинфекция торговых рядов, санитарная обработка помещений и кафе. Сотрудники проходят обязательный медицинский осмотр. Также на рынок закуплены тепловизоры для измерения температуры. При этом рынок не планируют закрывать на карантин, так как пока рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога.

Со ссылкой на данные кафедры инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова, представитель пресс-службы подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом через вещи отсутствует: вирус нестойкий, и срок его жизни вне человеческого организма очень короткий.

По последним данным, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысячи. На территории России есть два гражданина Китая, у которых выявлен коронавирус. Между тем Минздрав РФ нашел место карантина для россиян, эвакуированных из Китая.