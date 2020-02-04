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4 февраля 202011:44

Кадастровая палата сообщила о сокращении сроков получения сведений о жилье

Средний фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в 2019 году составил всего два дня вместо трех, установленных законодательством, сообщает Федеральная кадастровая палата.

При этом жители 37 регионов России могли получать выписки из госреестра в три раза быстрее. Это стало возможным благодаря развитию механизмов электронного взаимодействия и подключению электронных сервисов.

По закону выдавать сведения из госреестра недвижимости Кадастровая палата должна в течение трех суток.

Почти 103 млн сведений Единого государственного реестра недвижимости было выдано Кадастровой палатой в 2019 году.

Всего один день в среднем тратили на получение выписки из госреестра недвижимости жители 37 субъектов. Это Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Томская область, Магаданская область и Чукотский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика. В течение двух дней в среднем выписки могли получить жители еще 33 регионов.

"Максимальное сокращение сроков предоставление услуги – результат планомерной работы, – отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Удмуртской Республике Екатерина Рублева. — Ускорить рабочие процессы нам, прежде всего, помог постепенный переход на использование электронных сервисов. Так, сегодня подавляющее большинство запросов — 93% — в рамках межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления поступают к нам в электронном виде".

"Там, где это возможно, процесс формирования выписок был автоматизирован, — рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов. — Так, например, сейчас КПТ (Кадастровый план территории) почти в 100% случаях формируется автоматически, что позволило сократить срок предоставления услуги до 5 минут, хотя еще 10 лет назад на его подготовку уходило до 15 дней".

Срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости в Оренбургской области на протяжении шести лет составляет всего один рабочий день, рассказывает директор Кадастровой палаты по Оренбургской области Николай Прихожай. "Такого показателя удалось достичь, в первую очередь, благодаря профессионализму специалистов Кадастровой палаты и грамотному распределению труда. – добавляет директор Кадастровой палаты по Оренбургской области. — Работа по подготовке сведений – это постоянный конвейер, в котором не должно быть слабых мест".

Подать запрос на получение сведений из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление через МФЦ или удаленно, воспользовавшись одним из существующих электронных сервисов.

Для получения сведений ЕГРН посредством МФЦ необходимо написать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Дополнительные документы могут понадобиться, если такое заявление подает наследник, залогодержатель или доверенное лицо, а также если имущество, в отношении которого подается запрос, принадлежит несовершеннолетнему. При запросе выписок через МФЦ центры добавляют два дня для отправки документов в Кадастровую палату, поэтому получить выписку можно через МФЦ через пять рабочих дней с момента подачи запроса.

"Получить выписку из ЕГРН кроме электронных сервисов, можно почтовым отправлением, а также в МФЦ. Доля таких документов в регионе в 2019 году составила всего 11%. В каком формате получить сведения, бумажном или электронном, заявитель выбирает сам, — поясняет заместитель директора Кадастровой палаты Курской области Ольга Турецкая. — При этом электронную выписку можно передавать по электронным каналам связи, хранить на цифровых носителях, а также распечатать – и даже в этом случае она будет обладать полной юридической силой".

"Полнота и корректность данных, указанных заявителем является главным фактором оперативной отработки запроса. Вот почему важно знать кадастровый номер, адрес и площадь объекта, а также паспортные данные и СНИЛС правообладателя объекта недвижимости", – отметила Ольга Турецкая.

Выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, источник достоверной и объективной информации о ней. Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Таким образом, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.

Согласно действующему законодательству, запросить общедоступную информацию об объекте недвижимости может любой гражданин. К общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости.

При этом в сентябре 2019 года Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис, который позволил увеличить скорость выдачи сведений реестра недвижимости. Среднее время, затраченное на получение выписки пользователем сервиса, составило восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты. Сервис в пилотном режиме заработал в 52 регионах страны: тех, которые уже используют ФГИС ЕГРН, а также в Калужской области.

Сведения реестра недвижимости, полученные в электронном виде, имеют ту же юридическую силу, что и предоставленные в виде бумажного документа. Выписки, полученные посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.

При использовании нового сервиса Федеральной кадастровой палаты для получения сведений Единого госреестра недвижимости время ожидания сокращается до нескольких минут.

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