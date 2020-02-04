Кроссовер Volkswagen Taigun все же стал серийным – но в Индии

Прототип вседорожника с этим именем Volkswagen показывал еще в 2012 году. Правда, позже проект положили в долгий ящик, а сейчас решили извлечь уже имеющееся имя из пыльных архивов для того, чтобы назвать им совсем другую модель.

"Тайгуном" стал новый кроссовер компании, созданный для индийского рынка. Соорудили его на платформе MQB A0 IN - локальной версии "всефольксвагеновской" модульной платформы, упрощенной и обзаведшейся увеличенным дорожным просветом. К слову, на той же архитектуре основан и концептуальный Skoda Vision IN, показанный почти одновременно.

Но по сути VW Taigun представляет собой уже известный в Европе, Китае и Латинской Америке вседорожник Volkswagen T-Cross. Правда, в длину индийская версия вытянулась до 4,2 м при колесной базе 2,65 м, так что основой для нее вероятнее всего послужила удлиненная модификация "ти-кросса", которую выпускают в Китае. Внешние отличия заключаются в оформлении бамперов и нюансах отделки интерьера.

Клиренс новинки специально для локального рынка нарастили до 205 мм, а подвеску перенастроили. Что касается моторной гаммы, то для "Тайгуна" заявлены два бензиновых мотора - литровая "турботройка" с отдачей в 115 л.с. и 130-сильный полуторалитровый агрегат с возможностью отключения части цилиндров. Коробки передач - шестиступенчатая механика либо семидиапазонный робот, а вот привод - только на передние колеса. Самый быстрый VW Taigun ускорится до 100 км/ч за 9,9 секунды при максимальной скорости в 183 км/ч.

Дизельных моторов новинке не обещают, но по данным местной прессы двигатели на "тяжелом топливе" заместят версией одного из бензиновых агрегатов, способной переваривать природный газ. В продаже на рынке Индии кроссовер должен появиться уже к концу нынешнего года.