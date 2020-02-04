Подводный дрон впервые исследовал основание "ледника Судного дня" в Антарктиде

Беспилотный зонд помог изучить подводную часть ледника, таяние которого грозит катастрофическими последствиями.

Речь идёт о леднике Туэйтса в Западной Антарктиде. По площади (120 тысяч квадратных километров) он сравним с Оренбургской или Кировской областью России.

Эта громада интенсивно тает. За последние 30 лет количество льда, стекающего в море с этого и соседних ледников, почти удвоилось. Около 4% глобального повышения уровня моря за эти десятилетия приходится на воду, высвобожденную ледником Туэйтса, поясняют учёные.

Если ледяной колосс растает полностью, уровень Мирового океана поднимется на 64 сантиметра. Это приведёт к затоплению огромных территорий. Именно поэтому, уточняет издание New Atlas, его и называют ледником Судного дня.

Что происходит с этой махиной сейчас и насколько реальную угрозу она представляет? Чтобы выяснить это, учёные из Международной коллаборации ледника Туэйтса запустили к основанию ледника подводный дрон.

Подводный робот Icefin был разработан в Технологическом институте Джорджии (США). Это цилиндр длиной 3,5 метра, диаметром 23 сантиметра и весом 130 килограммов. Он способен погружаться на глубину до одного километра и имеет запас хода в 3,5 километра.

С помощью горячей воды учёные пробурили в поверхности ледника скважину до поверхности моря. Её глубина составила 590 метров (!). Icefin сделал пять рейсов, пройдя в общей сложности 15 километров.

Дрон сделал первые подводные фото зоны ледника, где лежащий на дне лёд сменяется плавающим. Фото International Thwaites Glacier Collaboration/Georgia Tech-Schmidt lab.

Поясним, что ледник Туэйтса, как и его "собратья", выдаётся глубоко в море. Часть его буквально лежит на морском дне прибрежного мелководья. Та же часть, что дальше от берега, не достаёт до дна и плавает в воде, правда, почти полностью в неё погрузившись.

Именно эта вторая часть сильнее всего разрушается необычно тёплой в последние десятилетия водой океана. Учёные хотят знать, насколько быстро это происходит.

Поэтому зонд дважды обследовал границу между "донной" и "плавучей" частью ледяной громады. Дрон также сделал первые в истории подводные фотографии этой пограничной зоны столь большого ледника.

Добавим, что экспедиция Icefin стала лишь частью масштабного исследования ледника, приуроченного к двухсотлетию открытия Антарктиды.

Исследователи сняли сейсмограммы, обследовали ледник с помощью радиолокаторов, взяли пробы отложений с морского дна. В ближайшие месяцы они рассчитывают отправить в научные журналы первые результаты своих изысканий. Полный же анализ собранных данных может занять несколько лет.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали о том, что таяние ледников чревато усилением вулканической активности.