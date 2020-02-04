Выбраны 16 регионов для запуска страхования жилья от ЧС

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) определил 16 "пилотных" регионов, где программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году могут быть запущены в первую очередь, сообщается на сайте союза.

ВСС выразил готовность оказывать региональным властям поддержку в вопросе реализации закона о страховании жилья от ЧС, в том числе методологическую, юридическую и информационную.

В настоящее время ВСС определил 16 пилотных регионов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. "Однако ВСС обращает внимание региональных властей на то, что отсутствие региона в списке "пилотных" не означает, что там не надо разрабатывать программы", — подчеркнул Игорь Юргенс.

Предполагается, что первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами. В настоящее время региональные власти решают вопрос о разработке программ страхования жилья.

Такой подход и субсидирование страхования со стороны федерального бюджета позволит существенно снизить стоимость страхования: если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5-7 тысяч рублей в год, то страхование жилья по региональной программе (речь идет о страховании жилья от гибели или повреждения от ЧС, а также от иных рисков – пожара, взрыва, повреждения водой и т.п.) будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. "Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС — и вовсе предположительно обойдется в среднем в 350-450 рублей в год", — отметил он.