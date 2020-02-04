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4 февраля 202012:25

Первый самолет с россиянами вылетел из Уханя

ilyushin.org

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Минобороны РФ, лайнер вылетел с аэродрома с аэродрома Восточного военного округа.

Накануне во время оперативного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным об эвакуации более 130 россиян из Китая сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом точное место, куда привезут людей для прохождения карантина, пока не определено. "Сейчас рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято уже непосредственно при эвакуации", — рассказал замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.

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