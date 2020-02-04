УАЗ представил самую проходимую "буханку" за 1 миллион

Экспедиционная версия "буханки" создана на базе семиместной комплектации "Комби" классического семейства УАЗ СГР оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра и отдачей 112 л.с. с 5-ступенчатой МКПП, подключаемым полным приводом и мостами "Спайсер" с блокировкой заднего дифференциала.

Ломиться напрямую по кустам и лесам теперь позволяют мощные силовые бамперы с буксировочными петлями. Задний "силовик" - с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством под американский "квадрат". Такие бамперы также позволяют поднимать за низ машину реечным домкратом, а конструкция переднего бампера облегчает доступ к установленной в нем 4-тонной электролебедке.

Задний "силовик" смущает своими торчащими "ушами". Есть сильное подозрение, что на пересеченной местности - при проезде глубоких ям и колей - выпирающий задний бампер будет "пахать" грунт. И сколько проживут на бездорожье фонари в его углах?

На крыше - специальный экспедиционный багажник увеличенной грузоподъемности с лестницей, а на высокие стенки багажника удобно крепить дополнительный свет, лопату или рулонный тент (так называемая "маркиза").

Трубчатая защита защищает рулевые тяги, хотя мнение о ней двоякое: при движении назад она может "плужить" по колее. На экспедиционную "буханку" также поставили шины BFGoodrich AT размерностью 225/75 R16 на стальных дисках.

В салоне тоже есть отличия. Это белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета "Комфорт". В последний входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цветах кузова.

Стартовая цена УАЗ СГР "Экспедиция" составляет 975 000 руб. Для сравнения, цена на экспедиционные "Патриот" (от 1 050 000 рублей без скидок) и "Хантер" (от 1 млн рублей без скидок) стартует с этих же отметок.