Дело MH17: Стрелков не даст показания Нидерландам, даже если применят насилие

Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении "Боинга" на Донбассе в 2014 году. Он считает, что "данные люди" неправомочны предъявлять ему обвинения.

На вопрос "Интерфакса", готов ли он дать показания по данному делу, он ответил:

"Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Всего обвинение предъявлено четырем фигурантам. Помимо Стрелкова речь идет о Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко. Они объявлены в международный розыск. Первое судебное слушание назначено на 9 марта.

Самолет Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

По версии следствия, самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК "Бук", который принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Москва категорически отвергает все предположения о своей причастности к крушению.