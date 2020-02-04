Казино в Макао закроются на две недели, чтобы сдержать распространение коронавируса

Власти Макао, крупнейшего в мире игорного центра, попросили всех операторов казино приостановить свою деятельность на две недели, чтобы сдержать распространение нового коронавируса, сообщает Reuters.

Специальный административный район Китая сообщил о 10 подтвержденных случаях заболевания вирусом и жестких ограничениях на въезд и выезд из материкового Китая.

Жителям было рекомендовано носить маски во время поездок по городу и оставаться дома как можно дольше.

Предстоящее закрытие казино произойдет вскоре после Нового года по лунному календарю.

Приток посетителей в Макао из материкового Китая во время новогодних каникул сократился на 83,3%, свидетельствуют данные управления по туризму правительства Макао. Это стало серьезным ударом для операторов казино.

В праздничный период, когда миллионы китайцев путешествуют и совершают покупки, доходы казино Макао обычно увеличиваются благодаря притоку туристов.

Валовой доход от игорного бизнеса в Макао в декабре сократился на 13,7% в годовом выражении и составил 22,84 млрд патак ($2,85 млрд), свидетельствуют данные Бюро по контролю и координации в сфере азартных игр.

В 2019 году в целом валовой доход от игорного бизнеса составил 292,5 млрд патак, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.