Коллекторы будут представляться номером, а не именем

В Минюсте РФ объяснили защитой персональных данных намерение разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код, передает РИА Новости.

Теперь в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объяснить, от лица какого должника он обращается, и сообщить свое имя и индивидуальный идентификационный код. В случае если же у коллектора нет такого номера, ему придется назвать свое полное имя.

По словам гендиректора финансового маркетплейса "Юником24" Юрия Кудрякова, в настоящее время порядка 60% звонков сотрудников коллекторских агентств должникам заканчиваются оскорблением коллекторов. При этом, чем больше долгов у человека, тем выше риск агрессии, а до суда доходят лишь случаи реального вреда имуществу или здоровью.