Hyundai приостанавливает производство в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая

Hyundai Motor Co. приостанавливает производство в Южной Корее из-за нехватки запчастей, которые поставляют из Китая. Таким образом, Hyundai стал первым мировым автопроизводителем, который вынужден приостановить работу за рубежом из-за вспышки коронавируса.

Компания столкнулась с нехваткой частей для электропроводки, выпускаемой на китайском предприятии, где производство остановлено после выявления случая заражения коронавирусом. Предприятие может возобновить работу 11-12 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

"Компания оценивает различные шаги для минимизации остановки операций, в том числе ищет дополнительных поставщиков в других регионах. Hyundai будет внимательно следить за событиями в Китае и примет все необходимые меры для быстрой нормализации операций", — отмечает компания.

Приостановка работы затронет все семь предприятий Hyundai в Южной Корее, на которых, в том числе, производят новые версии самых популярных седанов Hyundai — Sonata, а также внедорожники Genesis (люксовый бренд компании).

Kia Motors Corp. также заявила о приостановке операций на двух заводах в Южной Корее из-за нехватки деталей, выпускаемых в Китае, отмечает "Интерфакс".

Между тем количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило в Китае к 4 февраля 20438 человек, смертельный исход отмечен в 425 случаях.

По прогнозу IHS Markit, распространение коронавируса в Китае может привести к быстрому закрытию автопредприятий в стране, а производство автомобилей в Китае сократится в I квартале на 1,7 млн единиц (- 32%).