Алексея Немова едва не убила несправедливость судей на Олимпиаде в Афинах

В "Судьбе человека" – легендарный гимнаст, имя которого внесено в международную Книгу рекордов Гиннесса.

Алексей Немов – четырехкратный олимпийский чемпион и обладатель так называемого спортивного "Оскара", который вручают лучшим спортсменам планеты, рассказывает о преодолениях, через которые прошел на пути к победам.

В это трудно поверить, но в детстве Немову посоветовали забыть о спорте, поставив диагноз: "Искривление позвоночника и ноги разной длины".

Врачи рекомендовали операцию, которая сняла бы боль. Но от нее Немов отказался – это значило бы забыть о гимнастике.

Впоследствии он одерживал одну победу за другой, но последнее выступление на Олимпиаде в Афинах в 2004 году едва не сломало сильного духом и телом спортсмена.

Тогда судьи поставили ему несправедливо заниженные оценки, и 15 тысяч болельщиков из разных стран, присутствовавшие в зале, взорвались от негодования. Стадион не утихал несколько минут — не давал выступить следующему гимнасту, так что Алексею лично пришлось выходить к болельщикам и просить их успокоиться.

Под напором болельщиков балл Немову тогда судьи все-таки повысили, но по сути это уже ничего не изменило.

Алексей пережил тогда очень тяжелый период в жизни – он даже едва не разрушил свою крепкую семью.

Супруга Галина, с которой они знакомы с 1994 года, вспоминает, что после Афин Алексей очень сильно переживал из-за того, что не оправдал доверия.

Тогда, по ее словам, Немов "потерялся": стал подолгу задерживаться с малознакомыми людьми, с которыми ему, видимо, было легче переносить давление ситуации.

Как семья справилась с ней и смогла сохранить любовь и доверие? Где познакомились Алексей и Галина, и почему не сразу смогли связать себя узами брака?

Почему мама Немова не сразу смогла отдать сына в спортивную гимнастику? Кого прославленный спортсмен считает своим "отцом", и что произошло с его настоящим папой?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Алексей Немов и его супруга Галина.