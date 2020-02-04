BP: коронавирус лишил спрос на нефть около трети роста в 2020 году

Вспышка коронавируса на территории Китая, крупнейшем импортере нефти в мире, снизила рост спроса на это сырье в среднем по году на 300-500 тыс баррелей в день из ожидавшихся 1,2 млн баррелей, заявил директор британской нефтегазовой компании BP Брайан Гилвари.

"В начале этого года мы полагали, что рост спроса на нефть составит около 1,2 млн баррелей в день... Мы считаем, что уже сейчас коронавирус мог повлиять (снизить рост спроса) в среднем по году на 300-500 тыс баррелей в день", — сказал Гилвари в интервью Bloomberg.

"Теперь все взгляды устремлены в сторону ОПЕК, предпримет ли ОПЕК действия для восстановления баланса на рынке, чтобы вернуть его обратно к диапазону $60-65 за баррель", — добавил он.

На нефтяном рынке продолжается распродажа из-за опасений за баланс спроса и предложения нефти из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили СМИ в понедельник, спрос на нефть в Китае, который является крупнейшим импортером и одним из ведущих потребителей нефти в мире, упал на 20%, или на 3 млн баррелей в день, от обычного общего уровня потребления в этот календарный период из-за вспышки вируса.

На этой новости в ночь на 4 февраля цена нефти сорта Brent обновила минимум с начала января 2019 года, опустившись ниже $54 за баррель.